鱷王達利歐：中國將取代紐約倫敦成國際金融中心

近年全面看好中國經濟的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)最近表示，基於歷史發展經驗，認為未來中國將取代美國紐約和英國倫敦，成為國際金融中心。他強調，儘管目前中國仍有不足，但此大事件發生早晚會發生。

外媒報道，據國際貨幣基金組織(IMF)，中國內地去年國內生產總值(GDP)增長1.9%，和台灣、越南是少數疫情下仍能持續增長的經濟體。內地滬深300指數在熱錢流入下，以人民幣計價全年大漲約27%，還有數十億美元因為中國國債孳息率高於發達國家，湧入中國債市，中國國債已被全球3大債市指數悉數納入。

達利歐認為，中國金融體系還不如已開發國家發達，但已經擁有世界第二大資本市場，終究會有爭奪世界金融中心的地位。縱觀歷史，最大貿易國通通都會演變成國際金融中心，並取得全球儲備貨幣地位。當看到從一個帝國向另一個帝國過渡的過程，像是從荷蘭到英國再到美國，對他而言現在又到了轉移重新開始的時間了。

他認為去年對中國而言是決定性的一年，新冠肺炎疫情危機凸顯了中國當局的治理能力和經濟表現。他表示，自1984年以來他一直投入在中國，也長期看好中國。直到現在，他一直未曾對此感到懷疑。

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