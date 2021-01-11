傳高通5G新產品將捨南韓三星晶片　改用台積電

全球手機晶片龍頭企業——高通發布今年高階5G手機晶片Snapdragon 888(S888)，採用三星晶圓代工5納米製程，由小米旗艦級5G手機小米11首發。但外媒報道，小米11實測數據卻顯示，S888在單核及多核運算時功耗大幅增加，執行高效能手遊時會出現降頻情況，讓業界對於三星5納米製程的效能功耗比不如台積電7納米疑慮大增。

聯發科今年加強與台積電在先進製程合作，第一季6納米天璣1200系列5G手機晶片進入量產，下半年將推出5納米天璣2000系列晶片。外媒引述業界預期，高通為了鞏固5G手機晶片龍頭地位，今年底發布的下一代高階5G手機晶片Snapdragon 895(S895)將重回台積電，預計第四季採用台積電5納米量產，初期季投片量達3萬片，並逐季拉高投片量至明年第二季。

2020年下半年至今，市場就不時傳出高通因為製程問題，有意將部分訂單轉投台積電的消息，其中包括高通新一代5G數據機晶片X60，消息指出蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 13採用的高通X60數據機晶片會採用台積電5納米生產。

台積電Fab 18廠第三期將於第一季進入量產，屆時5納米月產能合計達9萬片，市場看好該公司5納米利用率維持接近滿負荷，今年營收佔比20%目標應可順利達標。

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