連敬涵：盈富基金短期內有機會跑輸大市

港股周一(11日)曾升近300點，暫於28,000點爭持。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，恒指在不足兩星期便升達28,000點的短期目標，升勢會否持續要視乎美國局勢。

他相信1月份美國方面繼續有負面消息，包括制裁中資企業、從不同指數剔除中資股等，拜登上場後，形勢會更加清晰，大市有向上升的機會。他預料第1季或重上去年高位29,174點，甚至30,000點。

惟他相信長遠影響不大，因恒指公司建議恒指成分股增至80隻，目前正在諮詢階段，若成功通過，每隻股份的權重將會下降，而且增加更多股份能攤薄相關影響。

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