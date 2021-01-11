第一太平戴維斯：今年甲廈及一線地舖價格或再跌10%

第一太平戴維斯發布2020年第四季香港寫字樓及零售投資報告指出，2020年下半年整幢物業銷售上升，展望2021年首季，任何這類物業的成交將表示這部分的投資市場迎來復甦。此外，如果疫情有所改善，預期上半年甲級寫字樓及一線地舖價格跌再5%至10%後，第三季可回穩。

儘管疫情反覆，經濟前景未見明朗，報告顯示，2020年下半年的整幢物業/整幅土地銷售仍顯著上升；與上半年相比，成交量上升76%，成交價值上升353%。但市場仍未回到2017/18年的高峰水平。

保就業計劃於去年11月結束，加上第四波疫情隨後爆發，打擊中小企營商前景，分層業權物業市場氣氛再度受壓；但因應雙倍印花稅取消帶來的刺激作用，工商物業，尤其是1,000萬港元以下的低價物業成交，於12月出現強勁反彈。分層寫字樓及零售物業成交量由9月209宗的近期高位下跌37%，至10月的132宗，並在11月靠穩，月內錄得126宗成交。受惠於雙倍印花稅取消帶動市場氣氛，12月成交量回升至143宗。

甲級寫字樓業主態度持續軟化，加上較積極的賣家成功出售物業，趁低吸納的買家亦再度主導寫字樓市場。寫字樓成交於去年12月按月回升25%，而1,000萬元以下細價寫字樓最受追捧，於同月錄得69宗成交，較11月反彈69%。

因應第四波疫情爆發，社交距離措施在12月後收緊，抵銷了取消雙倍印花稅對投資市場的利好因素。由於超級市場/街市所受影響較小，非核心區零售再度表現理想，吸引投資者興趣。

該行指出，雖然投資環境仍面對不確定因素，但市場部分資金已聚焦高端市場，特別是整幢物業市場。同時部分發展商/業主亦積極出售非核心資產使資金回流。展望2021年第一季，任何出售這類整幢物業/地塊的成交，將表示這部分的投資市場早於業主自用市場迎來全面復甦。

至於零售物業市場能否全面復甦，仍將視乎本地控疫情況，其中邊境重開對旅客及資金流入本地至關重要。假如疫情於2021年上半年有所改善，邊境於下半年逐步重啟，預期甲級寫字樓及一線地舖價格將於上半年下跌5%至10%，並在第三季開始回穩，上半年的成交量亦有望持續去年末的升勢。

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