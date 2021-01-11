瑞銀看好香港寫字樓及商場　收租股有潛在升幅

瑞銀投資銀行全球研究部中國/香港房地產投資研究部主管林鎮鴻表示，預計香港經濟活動於基數效應下，今年可反彈4.8%，對香港房地產表現相對樂觀，認為寫字樓及商場表現可看高一線，料收租股有潛在升幅。

他解釋，中環寫字樓空置率目前為7%，料仍會緩慢升至7.5%，但升幅於過去一季已逐步收窄，料最差時間已過去。他預計，今年中環寫字樓的租金水平跌3%，遠比去年跌20%為好。他又預計，香港零售銷售由去年跌25%，轉升10%。

他對香港住宅市場看法偏中性，預計因為去年疫情造成推盤延遲，令今年一手樓供應量按年增1倍，至約2.6至2.7萬伙。不過，由於房屋供應仍緊張，且發展商財務穩健，不需要減價賣樓，相信香港住宅樓價全年無變動。他又引述目前強積金(MPF)申請宗數及二手樓出售量等反映人口流出的數據顯示，未見樓市供需有大影響，疫情發展仍是樓市的較大風險。

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