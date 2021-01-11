丘鈦上月攝像頭模組銷量3720萬件 按年跌1.3%
2021年01月11日 12:13
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丘鈦科技(01478)公布，2020年12月攝像頭模組銷售數量合計3,720.5萬件，按月升6.4%，按年跌1.3%。800萬像素及以下攝像頭模組銷量1,006.2萬件，按月及按年皆錄跌幅，分別為15.6%及36.4%，1,000萬像素及以上攝像頭模組2,714.3萬件，按月升17.9%，按年升24.2%。
去年12月，指紋識別模組銷售數量合計1,030.4萬件，按月跌1.4%；按年升6.3%。
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