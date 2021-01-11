美聯周定國：海外買樓如何避免「中伏」?

海外置業成為近年投資大趨勢，但有回報必有風險。根據地產代理監管局早前指出，去年收到海外置業相關投訴較2019年有所上升，單計去年首11個月已收到約66宗海外物業相關投訴，較2019年全年收到的投訴量高約10倍。

投訴主要涉及地產代理對項目的租金回報，以及位處地區等方面的失實陳述。至於消費者委員會同期亦收到53宗有關海外置業的投訴，較19年同期升約50%，當中涉及銷售手法的投訴升約2倍。

由於目前銷售海外物業之地產代理，並毋須要持有本港地產代理牌照，故地監局只能監管持牌地產代理的操守，未能規管非持牌機構以及外國發展商的銷售行徑，假如要避免「隔山買樓」時蒙受不必要的損失，應如何處理？

事實上，作為買家及海外發展商之間的溝通橋樑，慎選地產代理是十分重要的。本港有不少海外物業地產代理，但始終良莠不齊，所以需要仔細檢視代理公司的背景、信譽等。選擇信譽良好的地產代理，有助買家了解外地物業資訊，從而獲得較理想回報。

另一方面，買家於入市前亦應多作研究，如查閱物業發展商過去的發展項目進度及質素等，個人建議選擇上市或較大型的發展商，因為大多數上市發展商均有一定的信譽及歷史，於投資海外物業時更有保證。

除了慎選發展商及地產代理外，買家亦應該「做足功課」，了解海外當地市場買賣情況、同區樓盤的租金回報及仔細計算該樓盤的投資及租金回報；及當地大概法律流程等，均可減低潛在風險。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)

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