瑞銀對內房看法審慎　物管及物流地產可秤先

內地持續收緊樓市調控及房企融資限制，瑞銀投資銀行全球研究部中國/香港房地產投資研究部主管林鎮鴻表示，對內地房企維持審慎看法，因為今年內地經濟對房地產的依賴性相對較低，預計今年貨幣政策較緊張，全國一手樓成交量或跌3%至5%，樓價則大致平穩。

他續指出，內地政府對房企財務指標設「三道紅線」，將令房企着手去槓桿，銷售增長將放緩。再者，行業毛利率處於下降趨勢，過去限價措施實施下的地產項目，也即將於今明兩年入帳，預計毛利率降幅較2015年更大，亦認為此因素尚未充分反映在市場上。

他評論，內房股去年表現不太好，個股走勢分化較嚴重，預計今年仍會繼續分化。選股方面，對於高槓桿房企持審慎看法，而由於行業毛利率下行，房企需要轉型，涉獵非地產收租業務的更值得看高一線。他相信，行業整合空間大及有國策支持的物業管理；「食正」電商熱潮的物流地產及具整合空間地產中介等衍生子行業發展前景較大。

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