IATA：今年全球航空業客運開局甚艱難…

國際航空運輸協會(IATA)繼上周發布包含11月份數據的《航空客運市場分析》，顯示在北半球夏季期間反彈之後，最新的航空客運需求表現再度停滯不前，這情況不僅在國際航線市場，還體現於早前表現較佳的本地航線市場。

該組織引述最新的數據顯示，近期全球航空客運表現不大可能有明顯改善。機票訂單量曾在去年12月第三周現反彈，因人們本計劃在假期期間探望親朋好友，可預訂量在去年12月23日之後再度逆轉，皆因新冠肺炎疫情在多個主要市場中反彈，由此造成的出行限制，導致行業復甦延遲。

根據世界衞生組織(WHO)的數據，單是12月最後一周，全球有約410萬人確診新冠肺炎，確診量是9月同一周的兩倍，可見病毒更具侵略性的突變進一步加劇了危機，使包括英國等本來就很脆弱的主要市場客運需求更見疲弱。

此外，機票預訂的情況亦表明，對於全球航空公司而言，今年的起始經營並不容易，大量的疫苗面世消息，尚未改變旅行者的意圖。始終推出疫苗還需要一些時間，才有望在改善航空客運量上起到成效。

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