中滙集團華商學院完成轉設至民辦高等教育機構

於轉設完成後，華商學院的全名已變更為廣州華商學院，自2020年12月起生效。華商學院順利完成轉設後，在辦學層面及運營層面均對本集團帶來裨益。轉設後辦學自主性更強，辦學模式、專業設置更靈活，為未來辦學層次提升創造有利條件。同時，轉設有利於進一步提升本集團長遠的盈利能力及效率增值賦能。

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