分析指今年中國影響力更大　澳洲日子將更難過…

去年中國與澳洲關係惡化，有澳洲學者指出，隨着中國國力處於上升軌道，今年中國的影響力只會更大，澳洲的日子將會更加難過。除了提升與日本、印度、印尼等國的夥伴關係外，仍須採取實際的戰略，以推動中澳關係正常化。

外媒引述澳洲雪梨科技大學澳中關係研究所主任James Laurenceson指出，新冠疫情加速亞太區域強國競爭，而中國與首強美國差距正急速縮小，經濟規模已由美國的三分一增長至四分三。Lowy Institute的亞洲實力指數(Asia Power Index)顯示，美國在各領域雖然仍是首位，但相較2018年時，領先中國優勢已減半。

疫前ASEAN(東南亞國家協會)的調查顯示，人們都在擔心中國快速增長的實力，但他們都認為中國在區域內遠比美國有影響力；對於另個假設型問題的答案更清晰，若ASEAN被迫在中、美間2選1結盟，10國有7國選擇中國。

至疫情爆發後，儘管內地居民最初對政府試圖掩蓋新冠肺炎的嚴重性感到有些憤怒，但大多數居民對內地政府因應公共危機的措施給予很高評價，進一步加強人們對中國原本就已經很高的整體信任度。而美國在這方面的差劣卻形成鮮明對比，去年5月有調查顯示，95%中國受訪者對政府有信心，但美國只有48%。

他指出，本該更有自信和果敢的中國，卻因美國發起的圍堵，處於缺乏安全感的狀態下，衍生所謂「戰狼」外交，而澳洲首當其衝，根本原因是澳洲總理Scott Morrison背叛前任們關於不會把澳美同盟矛頭指向中國的承諾，因此事後其再呼籲中、美給其他國家更大斡旋度的呼籲，根本就是不切實際的期望，因為中、美雙方都對其他國家的支持或反對更加敏感。

他認為，雖然美國、英國、法國等國為陷入貿易困境中的澳洲提供一些口頭支持，但對澳洲最重要的東南亞鄰國始終保持沉默。澳洲的處境並不獨特，不幸的是澳洲與其他國家不同，與中國關係已經一落千丈，要在中美間走出一條路能力較弱。日本、印度、印尼都曾面臨與中國關係的挑戰，或許可以提供澳洲一些有用建議，但這些國家與中國關係也從未如中澳關係陷入如此深淵，因此關鍵還是設法恢復中澳關係。

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