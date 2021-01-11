天星銀行開戶人數飆逾八成　延長「60日免息免供」優惠

虛擬銀行天星銀行於去年推多個產品，該行透露，反應相當熱烈，存款及貸款方面均錄得明顯增長，於11月及12月兩個月內的開戶人數較9月及10月上升八成半。

至於貸款申請方面，同期亦上升1.4倍，貸款提取金額於11及12月持續創下單月新高紀錄，反映優惠在市場上有一定吸引力。

該行同時將「60日免息免供還款假期」的優惠期延長至今年2月28日，適用於提取20萬港元或以下之私人貸款。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020