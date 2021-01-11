恒生油麻地分行大變身　牆身滿布插畫最特別係...

油麻地分行是該行其中一間最歷史悠久的分行，插畫師為該分行創作的畫作，其靈感乃源自銀行邀請小朋友選取展現當區特色的題材。以油麻地區為例，小朋友選取的描繪題材包括油麻地果欄及廟街。該行莊士敦道分行亦將展出包括和昌大押和利東街等，具灣仔區標誌性特色的插畫。

該行目前在香港擁有超過8,000名員工、服務超過350萬名客戶。去年11月新開業，結合了「未來分行服務」概念的馬鞍山新港城中心分行亦在其大型數碼互動幕牆上展示生動的插畫。

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