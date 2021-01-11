新冠疫苗志不在賺錢而在外交　分析指中國有優勢

今年初，中國內地正式批准國藥集團的新冠疫苗後，已開始在內地進行全面免費施打疫苗。雖然其疫苗研發批准的速度略慢於西方國家，但上市速度對中國來說並不是問題。外媒引述分析指，從地緣政治的觀點來看，歐美等大國在全球輸掉一場由中國推動的「口罩外交」之後，很可能會在發展中國家與未開發國家再輸掉一場「疫苗外交」，因為接下來在全球極大的範圍內，疫苗的儲存、運輸與分配將是決定「疫苗外交」勝利的關鍵，而中國目前正擁有最大的優勢。

外媒分析指出，中國的疫苗進展是一個「不是問題的問題」，月初首款批准的國藥集團新冠疫苗，聲稱保護效力近80%。而由於未公布第三階段臨床試驗的結果，有些觀察人士懷疑疫苗的批准是因為政治上的需要。

中國去年已經啟動疫苗緊急接種，規模也接近百萬人次，當時沒有大規模疫情，第3期的疫苗臨床試驗因此難以在內地進行，這對疫苗研發是個劣勢。從去年夏天之後，在沒有疫苗的狀況下已成功控制疫情，疫苗研發已不再是為了壓制疫情，而是為了對外輸出。

中國科學家因此開始在秘魯、阿根廷、巴西、巴林、摩洛哥、沙特阿拉伯、印尼、土耳其等十幾個國家測試他們的疫苗。各國政府也承諾向中國製造商購買疫苗或在當地生產並銷售疫苗。分析稱此為「新冠疫苗外交」，與先前的「口罩外交」相類似，即中國要向世界表明，中國可以在科學研究方面不輸美國和其他工業化國家，而通過向其他國家輸出疫苗，中國可藉此拉攏在地緣政治上有重要性的發展中國家。反觀現在西方國家的疫情嚴重，自顧不暇，故在這場新地緣政治競賽上，處於劣勢。

為應對新冠肺炎疫情後國際合作局勢，中國近日發布《新時代的中國國際發展合作》白皮書，指出中國的國際發展合作規模穩步增長，並更多向亞洲、非洲地區最不發達國家和「一帶一路」發展中國家傾斜。

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