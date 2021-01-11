華爾街最優秀分析員：美股或會盛極而衰…

外媒報道，被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni擔心，美股市況過於強勁將帶來崩潰結果。

他認為美國有出現「炒過龍」之嫌。他比較納指在1998年至2000年科網股泡沫及現在的表現，當年累升逾200%，目前則升近1倍，並可能重蹈覆轍。

不過，他對新冠疫苗、財政及貨幣政策感樂觀，料將帶來經濟復甦，但關注下半年市場將轉向通脹問題，不利估值過高資產，以及美國聯儲局將在維持十年期債息於1厘的問題上遇到困難。

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