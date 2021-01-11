光控在港成立創新中心　設創投基金首期規模1億美元

通過一攬子合作框架協議的簽署，該集團將深化在粵港澳大灣區的科創產業布局，並通過創業活動、產業培育、企業引入、項目投資等多種方式激活香港學研成果產出和創業氛圍。

據講，光控香港創新中心將作為光大集團在港首間科技創新中心，是一攬子計劃中的核心要素。中心將落座於香港科學園沙田主園區，面積約2,400平方米，集孵化培育、產業落地、行業研究及科研成果轉化為一體。其中包含聯合孵化器，用於培育半導體及硬科技領域早期創業企業；增長企業加速器，用於為增長及成熟期優秀科技企業賦能。

同時，光控還將設立數字基建研究院，聯合香港科技園公司等合作夥伴開展年度行業白皮書編纂及專項課題研究。同期設立的光控香港創投基金，一期規模1億美元，由該公司專業團隊以市場化的方式進行營運和管理。

光控香港創投基金首次引入了全球合夥人計劃，首批擬邀請受聘的全球合夥人，包括歷任科技部火炬高新技術副主任、發展計劃司副司長，原深圳市副秘書長蔡文沁；歷任PreAngel基金合夥人、加州大學柏克萊分校全球華人校友會創始人及主席吳澤強；以及聯合微電子中心(香港)董事，歷任台積電和IBM高級管理要職的IEEE學會會士楊美基。

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