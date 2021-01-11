內地對房企財務指標設「三道紅線」　分析料高增長不再

法國巴黎銀行亞太區企業資本市場諮詢與銷售董事總經理李偉烈指出，內地對房企財務指標設「三道紅線」且限制銀行資金流入房地產，意味行業高速增長不再，相信房企今年銷售指引續下調，令盈利增長放緩。惟今年內地房企盈利表現或不如2020及2019年，但板塊估值非常便宜，相信行業銷售放緩的因素已經在市場反映，預計今年估值不會有大幅調整，看好大灣區發展的房企。

香港樓市方面，他指出，住宅供需關係持續緊張，預計今年樓價不會下跌，或最多升5%，而未來房屋供應即使再增加，也主要針對大眾市場，高端豪宅供應較少下，其樓價升幅更大。

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