金發局：數碼貨幣全球大勢所趨　80%央行正參與研發

香港金融發展局發表「央行數字貨幣發展近況」指，發展央行數碼貨幣成為全球大勢所趨，而新冠肺炎疫情爆發，令有關央行數碼貨幣的討論以及期望變得更為熱烈。國際結算銀行數據顯示，全球66家回應調查的央行中，約80%央行正在參與和央行數碼貨幣相關的研發工作。

報告引述國際結算銀行去年4月調查指，鑑於公眾憂慮新冠病毒可能經由現金傳播，包括零售型央行數碼貨幣在內的運作靈活支付基礎設施將顯得更為重要。同時預期未來央行數字貨幣將需在設計上顧及無銀行帳戶用戶的使用，並且配備(非接觸式)技術界面，以適合所有人使用。

央行數碼貨幣在各地市場漸受矚目。國際結算銀行數據顯示，約80%正參與和數字貨幣相關研發工作的受訪央行中，其中半數同時進行批發型及通用型央行數碼貨幣的工作。約40%央行的工作已從概念研究發展至測試或概念認證階段，還有10%央行已開展相關的試點計劃。

金發局報告指，內地早於2014年開展央行數碼貨幣研究，2019年正式立項DC/EP開發數碼人民幣，即一種數碼化的法定貨幣。2020年則相繼在不同地區開展數碼人民幣的內部試點測試。

至於香港，則於2017年開始進行央行數碼貨幣的研究工作，由香港金融管理局率領眾港幣發鈔銀行，啟動LionRock項目，該項目所進行的概念認證研究內容，包括在單一分布式分類帳技術系統下發行代幣型央行數碼貨幣及債務證券。

報告指，儘管「央行數碼貨幣」一詞尚未有統一定義，但其在普遍理解詮釋上大致相同：國際貨幣基金組織職員將該詞䤈界定為「一種新的貨幣形式，由央行以數碼化方式發行，並擬用作法定貨幣」。

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