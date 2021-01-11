滙豐降阿里美股目標價至329美元 評級為「買入」
2021年01月11日 14:02
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滙豐研究發表報告指出，阿里巴巴(09988)將於2月或3月公布截至去年12月底止第三財季業績，預計其收入按年升33%，經調整除稅稅及攤銷前盈利(EBIDTA)按年增長22%。
該行認為，阿里的核心商務毛利倒退幅度或大於該行預先預期，主因低利潤業務收入佔比擴大(如天貓及高鑫零售等)；淘寶升級及新業務相關投資，如直播、社區團購及淘寶特價版。隨着阿里續為可持續增長投資，該行料毛利收縮趨勢將維持數個季度。
該行下調阿里2021及2022財年盈測分別3%及6%，但仍高於市場預計7%及1%。同時，該行下調阿里美股目標價，以現金流折現率計，由375美元降至329美元，評級維持「買入」。
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