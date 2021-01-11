上環地舖2800萬元售出　短炒8個月帳賺700萬

放寬工商舖辣招稅後，市場再錄舖位短線獲利個案。盛滙商舖基金以2,800萬元沽出上環皇后大道中327至329號地下B1B及B2號，買入約8個月帳賺約700萬元，升值約33%。

舖位建築面積約500方呎，市場放租約8萬元。該基金創辦人李根興表示，該舖於去年5月購入，並於9月底完成交易，原先叫價約3,500萬元，而是次為肺炎爆發後第6個沽出的商舖，合共涉及金額約9,951萬元，全數轉手獲利。

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