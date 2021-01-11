環海．東岸開放戶連錄成交　5年升值逾兩成

細價樓交投增多，紅磡環海．東岸連錄2宗買賣。中原葉文浩表示，上述成交均為開放式單位，其中1C座低層C室，實用面積228方呎，以428萬港元售出，呎價約18,772元。原業主於2015年以352.8萬元買入，帳面賺75.2萬元或升值約21%。

另一個1C座低樓E室，實用面積241方呎，則以445萬元沽出，呎價18,465元。原業主持貨約5年，帳面賺約87.3萬元，或升值約24%。

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