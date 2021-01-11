傳電動車初創企業法拉第未來洽商在美借殼上市

外媒報道，美國電動汽車公司--法拉第未來(Faraday Future，簡稱「FF」)正尋求透過與空殼公司Property Solutions Acquisitio的合併，實現其在美國IPO的計劃。

報道指出，Property Solutions Acquisition擬籌集超過4億美元的股本，以完成上述交易，且若雙方達成協議，合併之後的公司估值將達約30億美元。不過，上述交易條件可能會改變，且能否成事仍不無變數。

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