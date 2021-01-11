交行澄清不存在系統遭入侵　及客戶訊息洩漏

近日有公眾號發帖稱，「中國交通銀行」遭遇黑客攻擊，導致大量訊息被洩露販賣，並以「8.8BTC」(比特幣)的價格被發帖販賣。

交行指出，已就相關違法行為向公安部門報案，依法追究損害該行商譽行為的法律責任。

該行稱，高度重視數據安全保護工作，通過部署多層次網絡安全縱深防禦措施，切實保障客戶訊息安全，將積極配合相關部門嚴厲打擊偽造販賣公民訊息、惡意造謠擾亂金融秩序的不法行為。

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