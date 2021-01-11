新盤MONACO收票料可突破1500張　最快周末開售

新一年新盤推售反應理想，會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO屬今年首個推出項目，登記反應踴躍，截至今晚料可錄逾1,500個登記，短期內考慮會否再加推單位應市，現價較同區其他項目仍具折讓，加推單位有加價空間，日內可望落實首輪銷售時間及安排，最快本周末開盤。

項目過去兩日錄得逾4,000人次參觀，約兩成入票者有意認購2伙。剛過去周日已原價加推80伙，而首兩張價單共推160伙，折實平均呎價23,239元。

至於樓盤第2期只有247伙，仍然待批預售樓花同意書，要視乎批出進度，有機會部署接力推售。同系山頂道77至79號項目於本周發布樓書後，會隨即開始接受預約睇樓，扣除兩間保留收租洋房後，只有6伙可供發售。

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