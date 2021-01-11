信銀動感銀行推「大富翁存款」　年利率達5.88厘

中信銀行(國際)宣布，由即日(11日)起至2021年3月31日，該行於其流動銀行平台「inMotion動感銀行」中，引入「大富翁」角色及理財遊戲概念，並推出活期「大富翁存款」，存入合資格新資金1萬至50萬元，年利率高達5.88厘。

另外，由即日起至2021年3月31日，每推薦一位親友於該行流動銀行平台成功開立綜合貨幣結單儲蓄戶口，即可享300元推薦獎賞，推廣期內最高可獲3,000元。

該行執行董事兼替任行政總裁簡吳秋玉表示，「inMotion動感銀行」過去一年新客戶人數獲高雙位數增長，隨着「大富翁」相關的推廣及遊戲推出，將吸引更多客戶使用，預期未來兩年將帶動新客戶人數上升3倍。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020