分析指兩岸製造業難再「共榮」　台商在華利潤見9年新低

隨着中國內地製造業成本上升，以及中美掀打貿易戰，在內地的台商開始回流台灣。外媒引述CRIF中華徵信所調查，台資企業在內地的利益正明顯下降，去年內地前1,000大台企的稅前淨利潤，約大減超過五分之一，並見9年新低，其中營收增長者不到一半，可見兩岸工業共同繁榮的時代已經過去。

報道指出，約在30年前西進內地的台廠已賺取巨額獲利，台灣鴻海於1988年在內地設立首家工廠，營收在1991年其股票上市後10年內，約增長65倍至約978億元新台幣(約270億港元)，去年全年營收更超過5.3萬億元新台幣(約1.47萬億港元)。

有台企高管表示，若公司希望擴大生產，同時削減成本以擴大市佔率，那麼自然就會選擇在內地製造。可當前台企在內地的利潤卻明顯下降，去年內地前1,000大台資企業的稅前淨利潤，大減逾五分之一，其中營收增長者不到一半。CRIF的分析指，台灣獨資企業在內地的營運，已出現結構性崩潰，兩岸工業共同繁榮的時代，已經結束。

報道指出，自兩岸於2010年簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)後，台灣對內地的年投資額一直下跌。自2017年以來，台企從內地匯出的金額，超過匯往內地的數字。

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