美國投資禁令下　恒指公司面臨難題…

外電報道，鑑於美國就部分中資企業下投資禁令，港股相關的指數公司在是否遵守相關禁令下，正面臨愈來愈大的壓力。

今早道富環球投資管理亞洲表示，其140億美元的盈富基金將不會對被美國制裁的實體進行任何新的投資；這使得恒生指數有限公司(「恒指公司)成為市場焦點。這支香港最大的交易所交易產品深受香港儲蓄者的喜愛，也是二級市場上交易最活躍的產品；其主要反映恒指的表現。

這一問題凸顯出香港如何被夾在美國和中國之爭，令香港作為全球金融中心的地位變得複雜化。報道引述分析指，恒指面臨一個艱難的決定，如果受制裁公司保留在指數中，其他人將無法持有恒生ETF。

美國同行MSCI和標普道瓊指數，以及倫敦的富時羅素均剔除相關證券，以遵守美國的制裁。美國措詞含糊的行政命令引發困惑，導致上述三大中資電訊股股價劇烈波動，成交量創新高。

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