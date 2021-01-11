瑞信重申騰訊為首選科網股　目標價735元

就市場關注內地推行反壟斷政策下，騰訊稱會維持對政策警惕及防止風險的先發管理策略，確保公司嚴格遵守政府的法規及要求，並與監管機構保持開放及活躍的溝通。

瑞信稱，重申騰訊為互聯網首選股，因網遊管道強勁、微信生態系統逐步貨幣化，包括潛在電商機會、來自雲及金融科技業務的長期上升潛力。該行維持對騰訊「跑贏大市」投資評級及目標價735元。

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