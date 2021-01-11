瑞信重申騰訊為首選科網股 目標價735元
2021年01月11日 16:03
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瑞信發表報告表示，騰訊(00700)管理層上周五(8日)出席了該行舉行的中國科技及互聯網投資者會議，投資者普遍關注行業面臨的監管風險及微信貨幣化的進程，而騰訊管理層對旗下網遊業務今年的前景具信心，料未來數年可提供結構性增長動力，即使去年的基數較高，因公司近期推出新遊戲表現強勁，而網上廣告需求持續復甦及定價能力提高，雲業務在疫後增長續正常化。
就市場關注內地推行反壟斷政策下，騰訊稱會維持對政策警惕及防止風險的先發管理策略，確保公司嚴格遵守政府的法規及要求，並與監管機構保持開放及活躍的溝通。
瑞信稱，重申騰訊為互聯網首選股，因網遊管道強勁、微信生態系統逐步貨幣化，包括潛在電商機會、來自雲及金融科技業務的長期上升潛力。該行維持對騰訊「跑贏大市」投資評級及目標價735元。
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