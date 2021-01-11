油價跌逾1%　道期挫180點

美匯指數報90.39；港匯處7.7546；離岸人民幣(CNH)報6.4748；美元兌日圓報104.18；歐元企1.2181；英鎊見1.3489。金價報1,846.7美元。油價跌逾1%，布油報55.1美元，紐油處51.66美元，道指期貨跌180點。

-盈富基金不再對受制裁實體進行新的投資

-富瑞：近期中資電訊股資金流出量已反映影響有餘。

●華爾街最優秀分析員：美股或會盛極而衰…

●傳高通5G新產品將捨南韓三星晶片，改用台積電。

●傳電動車初創企業法拉第未來洽商在美借殼上市。

●IATA：今年全球航空業客運開局甚艱難…

●美國金融大鱷巴斯再次呼籲美國制裁滙豐。

●邊境管制解封都冇用？杜拜機場去年航空運輸量急挫64%。

●消息指AirPods Pro 2與新一代iPhone SE將於4月發布。

●疫情推動需求，全球PC上季出貨量按年激增26%。

●比特幣大屠殺！單日急挫逾7,000美元，失守34,000美元關。

●中國經濟：

-內地去年12月通脹0.2%，高過預期。

-鱷王達利歐：中國將取代紐約倫敦成國際金融中心。

-傳內地3月兩會後將全面推行股票註冊制。

-內地前50家房企去年市值縮水8,000億元人幣。

-中汽協預計今年內地新能源汽車銷量增速將逾30%。

-券商料今年外資淨流入A股規模至少達2,000億人幣。

-海南省去年零售進口額5.26億人幣，按年增逾7倍。

-新冠疫苗志不在賺錢而在外交，分析指中國有優勢。

-分析指今年中國影響力更大，澳洲日子將更難過…

-分析指兩岸製造業難再「共榮」，台商在華利潤見9年新低。

●瑞銀對內房看法審慎，物管及物流地產可秤先。

●瑞銀看好香港寫字樓及商場，收租股有潛在升幅。

●金發局：數碼貨幣全球大勢所趨，80%央行正參與研發。

●天星銀行開戶人數飆逾八成，延長「60日免息免供」優惠。

●傳嗶哩嗶哩已以保密形式遞交港第二上市申請，料3月登場。

●第一太平戴維斯：今年甲廈及一線地舖價格或再跌10%。

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