歐股早市下跌　旅行社TUI挫7%

歐洲正推進新冠肺炎疫苗接種計劃，惟股市普遍下跌，英股跌0.5%，德股跌0.99%，法股跌0.63%。

石油公司道達爾宣布收購法國厭氧消化處理技術公司Fonroche Biogaz，前者股價跌1.53%。

儘管市場受新冠肺炎影響，英國發展商British Land指截至聖誕前的4周銷售保持活力，股價跌0.95%。

易捷航空獲得一筆新的5年期18.7億美元貸款，股價跌0.71%。

旅行社TUI下跌了7%以上，股價持續受疫情封鎖措施影響。英國零售商JD Sports上漲了5%，兼創52周新高。

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