【產經直播】港股企穩28000點有難度？

港股周一(11日)反覆靠穩，恒生指數一度突破28,000點關，不過之後又迅速回調，收市僅升30點，收報27,908點。恒指有咩條件先能企穩28,000關？再上動力有否減退？

美國總統特朗普早前簽署的行政命令，禁止美國投資者投資多間被指與中國軍方有關的企業，禁令於周一(11日)正式生效。3家美資金融機構摩根大通、摩根士丹利及高盛隨即公布，提早終止共484隻衍生產品買賣。不過在禁令名單上的股份不跌反升，包括三大中資電訊股等，投資者短線先食胡？

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