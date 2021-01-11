淘大花園樓價首度升破800萬元

沙士疫廈牛頭角淘大花園，樓價最低曾跌至55萬元有交易，但事隔逾17年多，同樣新冠肺炎疫情期間，該盤錄歷來首宗樓價破800萬元新高價成交。

香港置業植光遠稱，屋苑1月至今暫錄約12宗成交，較上月同期5宗明顯倍增。上述Q座連天台單位，兩房間隔，實用面積約489方呎，連天台381方呎，放盤1個多月，終獲外區客洽詢，業主減價47.2萬元，終以約802.8萬元成交，呎價約16,417元。做價屬屋苑樓價新高。

據了解，買家為外區換樓客，心儀屋苑交通方便並屬罕屋苑有連天台，故睇樓後火速拍板入市。原業主於2015年8月以約622萬元購入，是次轉售帳面獲利約180萬元，物業升值約29%。

事實上，項目R座中層2室，實用面積460方呎，兩房間隔，2019年5月曾以793.5萬元售出，為對上最高做價紀錄。

植氏續稱，同項目K座另一個連天台單位，實用面積378方呎，屬細兩房間隔，另設296方呎天台，亦以695萬元易手，呎價18,386元，亦創屋苑同類型單位新高價。

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