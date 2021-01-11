匯璽兩房劈租逾10%　月租2萬元

香港置業張仲賢表示，西九龍匯璽暫錄約10宗的租務成交，屋苑3B座高層D室，兩房間隔，實用面積約436方呎，以約2.25萬元放租約1個月後，獲區內客接洽，議價後減價約2,500元或約11.1%，以約2萬元租出，呎租約45.9元，低市價10%。

據了解，新租客為單身客，心儀單位位於高層，景觀開揚，睇樓兩次後決定承租。資料顯示，業主於2017年12月以約1,183.5萬元購入上述單位。

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