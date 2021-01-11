瑞安房地產去年合約物業銷售211億人民幣

單計2020年第四季，合約物業銷售額達到79.28億元，其中包括住宅物業合約銷售額78.87億元和商業物業合約銷售額0.41億元。第四季合約物業已出售建築面積為173,700平方米及183個車位。合約物業合同銷售平均價格為每平方米45,800元。

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