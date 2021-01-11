全球醞釀退市？印度央行計劃「縮水」　債息即飆

外國傳媒報道，印度央行計劃小規模撤回因應疫情而實施的額外寬鬆舉措，帶動關鍵貨幣市場利率和短債孳息率同步上揚。

印度銀行同業拆息利率上周五(8日)升至3.5厘，與此利率相對的加權平均利率也升至3.1厘，印度央行當日稍晚表示，計劃透過一項附買回操作來緊縮流動性，消息推升5年期債息飆0.12厘。

德意志銀行認為，這項聲明顯示央行希望慢慢退市。

2025年到期的印度國債孳息率周一(11日)早段從5.15厘升至5.22厘；10年期債息也升0.05厘，至5.92厘。

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