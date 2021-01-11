遭美國列與中國軍方有聯繫名單　中海油對決定感遺憾

該公司指出，自2001年2月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值。公司正在評估以上情況的影響，也將密切跟蹤相關情況，未來將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律按需要適時進一步發出公告。

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