晨訊科技去年收入10.7億元 按年減少17%
2021年01月11日 16:43
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晨訊科技(02000)公布，集團2020年12月之未經審核月收入約為1.18億港元，其中來自銷售住宅物業及物業租賃管理(非主營業務)之收入約930萬元，來自手機及物聯網終端業務、電子製造服務供應商業務、物聯網系統及運營業務及智能製造業務(主營業務)之收入約為1.09億元。2020年12月主營業務之收入比上月增加16.3%，比去年同期減少53.4%。
集團載至2020年12月30日止12個月之未經審核收入約為10.72億元，比去年同期減少17.1%。
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