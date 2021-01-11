中概股攜程擬上半年回歸　集資至少78億元

中美關係持續緊張，在美國上市的中資概念股陸續「回家」避險。外媒引述消息報道，中國旅遊網站攜程(美股：TCOM)已委聘高盛、中金及摩根大通籌備來港第二上市，目標上半年完成，集資至少10億美元(約78億港元)。攜程對此不予置評。

攜程於2020年1月已傳出回流消息，而去年中有傳其考慮到中美關係緊張，有意私有化並在美國除牌。

該公司於2003年12月9日於美國納斯達克市場掛牌，以上周五(8日)收市價33.75美元計，市值相當於200.16億美元(約1,561.24億港元)。

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