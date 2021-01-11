周大福上季零售值增長17.5%

隨着內地新冠疫情放緩，當地業務持續改善，同店銷售於季內錄得12.2%的正增長，同店銷量則跌9.1%。然而，面對充滿挑戰的宏觀經濟狀況、疫情的發展及主要過境口岸關閉的影響，季內香港及澳門的零售需求仍然受壓，惟由於比較基數較低，使香港及澳門的同店銷售錄得31%跌幅，同店銷量跌32.5%。

零售點方面，季內於內地淨開設286個零售點，於香港及澳門零售點數目無變動。於2020年12月31日，集團合共有4,442個零售點。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020