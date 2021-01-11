堅尼地城吉席街62至76號逾70%業權放售

香港土地供應不足為長期問題，市區舊樓併購重建成為主流。中原(工商舖)寫字樓部周浩然表示，該行接獲多位業主聯合委託，獨家代理形式放售堅尼地城吉席街62至76號商住項目逾70%業權。項目總地盤面積約4,628方呎，現為3幢商住物業，總實用面積約19,767方呎，預計整個項目市值約6.15億元。周氏補充，新買家可考慮將項目重建為一座樓高26層商住大廈，地積比率約8倍，地下及1樓可作商舖用途，2樓可作會所或園林景區等休憩區域，樓上則可作住宅用途。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020