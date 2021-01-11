北水淨買入189億元有紀錄最勁 67億資金掃騰訊
2021年01月11日 17:33
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港股通(11日)成交額約688.71億元，錄得淨買入189.36億元，為2014年11月互聯互通機制開通以來「北水」單日掃貨最勁的一日。(https://bit.ly/2nxf8uI )
其中被美國列入「眼中釘」的騰訊控股(00700)淨買入達67.06億元、中國移動(00941)淨買入56.25億元、中國海洋石油(00883)淨買入達18.94億元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為比亞迪股份(01211)及贛鋒鋰業(01772)，錄得淨流出2.75億及1.24億元。(見附表)
今年首6個交易日，港股通的淨買入金額已達逾850億元，超過2018年全年！
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