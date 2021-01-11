加大監管！傳內地促螞蟻及騰訊等共享消費者信貸數據
2021年01月11日 17:36
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中國對科技金融業的監管行動仍在持續。外媒引述知情人士消息，內地監管機構計劃推動包括螞蟻集團、騰訊(00700)和京東(09618)在內等科技巨頭，共享消費者貸款數據，以防止過度借貸及欺詐行為。若計劃實施，將有效終結中國政府先前對科技金融業的放任態度。
對於上述消息，螞蟻集團、騰訊拒絕發表評論，京東和人行尚未回應。
知情人士說，包括人民銀行在內的中國監管機構，計劃要求互聯網平台將其龐大的貸款數據提供予一些全國性的信貸機構。這些機構可能是由央行背後支持或營運，為充分評估風險並避免過度借貸，數據料將會與銀行或其他放款機構廣泛分享。
有中國監管機構高層人士表示，中國小型銀行與螞蟻這類金融科技巨頭合作，通常處於弱勢地位，它們高度依賴螞蟻的數據來承銷貸款和管理風險，但一旦發生違約，小型銀行也將承擔大部分損失。
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