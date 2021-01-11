尚晉國際發盈警
2021年01月11日 17:52
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尚晉國際控股(02528)公布，在剔除非經常性上市費用後，與截至2019年12月31日止年度之淨利潤為3,780萬港元相比，預期集團截至2020年12月31日止年度將錄得不少於1.4億元淨虧損。
董事會認為預期虧損主要歸因於2020年間，新冠疫情持續於內地、澳門、香港及台灣爆發，對大中華服裝零售市場產生不利影響；及於2020年間，該疫情持續對大中華服裝零售市場產生不利影響，當中包括到訪澳門和香港的遊客人數大幅減少。
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