復甦見曙光！內地去年乘用車銷量跌幅低於2019年

外國傳媒報道，內地2020年乘用車銷量下降6.8%，受惠於政府刺激措施，加之電動車需求的增加一定程度減小了新冠肺炎疫情對整個行業的影響，年度銷量跌幅小於2019年。

中國乘用車市場信息聯席會周一(11日)發布的數據顯示，內地市場去年全年廣義乘用車零售銷量為1,960萬輛。包括電動車在內的新能源汽車躉售銷量達到14.4萬輛。去年12月廣義乘用車零售銷量按年增加6.5%至232萬輛。

去年2月份汽車銷量降幅最大，當月受到新冠肺炎疫情爆發的影響，乘用車月度銷量降幅達到了創紀錄的79%。整個汽車行業4月份開始出現復甦，之後隨着時間推進，復甦勢頭日益增強。

政府的激勵措施包括延長新能源汽車的購置補貼，加快老舊汙染車型的淘汰，下調二手車經銷商的增值稅，促進農村地區電動車銷售等。這些政策正在助力汽車製造商走出銷量連續3年下滑的逆境。內地2018年乘用車銷量下降5.8%至2,200萬輛，2019年下降7.4%至2,100萬輛。

據中國汽車工業協會預計，內地市場今年汽車銷量有望實現2017年以來的首次成長並達到大約2,720萬輛。

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