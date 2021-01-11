想炒比特幣？英監管機構警告小心「血本無歸」

外國傳媒報道，目前虛擬貨幣，尤其是比特幣的升勢惹起廣泛關注，惟英國金融行為監理總署(FCA)周一(11日)發表報告指出，「注意到」一些企業正提供包括虛擬貨幣資產在內的投資組合產品，並強調其高回報率，但這些投資「通常」伴有「非常高」的風險，「如果用戶投資這類產品的話，應該要為『血本無歸』(lose all their money)做準備」。

該機構指出，虛擬貨幣投資產品存在的5大風險，包括因無反洗錢機制監管而欠缺消費者保護；虛擬貨幣波動劇烈且欠缺可靠的價值評估；產品內容太過複雜以至用戶難以明瞭，甚至不能保證虛擬貨幣資產定能轉為現金；與其他投資產品相比，可能被收取更多的費用；企業在介紹投資產品時可能誇大回報、低估風險等。

該機構亦提到，由於1月10日起，英國所有處理虛擬貨幣資產的公司都要向FCA註冊，以接受反洗錢監管，也就是說，沒有註冊的公司操作虛擬貨幣是非法的。

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