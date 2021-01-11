中美科技戰：內地加強監管意在打造科技超級強國

外國傳媒報道，有專家指出，中國最近對科技巨企的監管用意在於為規範公司營運打下基礎，以幫助中國成為科技超級強權。

中國研究公司策緯諮詢公司(Trivium China)合夥人Kendra Schaefer指出，中國去年對科技、金融業一連串的監管行動，以及發布「個人信息保護法」草案、「金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法修訂草案徵求意見稿」，和「關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)」等相關法規，都是為了成為全球科技強國而作出的努力。

他認為，中國當局陸續推出新監管法規，「顯示中國了解到，如果要成為超級科技強權，就必須在規範公司營運方式，以及數據監管上奠定堅實基礎，而數據方面的監管，可能是最重要的工作...中國建立的監管框架，將是讓中國科技業發展更快的跳板」。

相反，美國對中國短影片APP「TikTok」等個別中國網絡企業服務的限制，顯示美國在對國內外企業的數據管理上，還沒有統一的法規。

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