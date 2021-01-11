張華峰憂增加股票交易印花稅削弱港股競爭力

新一份《財政預算案》將於下月24日發表，有立法會議員建議政府增加股票交易印花稅，為庫房開源。立法會金融服務界議員張華峰明言反對，由於本港股票印花稅在主要市場屬最高水平，若調高印花稅將增加衍生交易的成本，令對沖交易減少，或拖低港股流通性，因小失大，削弱本港市場競爭力。

張氏提到，香港買賣雙方要各自繳付股票印花稅，稅率為每宗交易金額的0.1%，而內地A股僅向賣方收取0.1%，美國市場及鄰近主要競爭對手新加坡更未有印花稅。認為本港國際金融中心地位得來不易，若提高印花稅，或令投資者轉至其他市場，尤其新加坡。

張華峰續指，本周五(15日)與財政司司長會面就財政預算案提交意見，屆時會直接表達證券界一致反對增加印花稅的意見，並會解釋增加印花稅對香港證券市場的深遠影響，認為港府應認真再考慮相關意見。

事實上，本港股票印花稅高，投資者交易成本重，一向為市場詬病。證券業界早於2017年底亦已向政府提出檢討股票印花稅，惟港府無意下調。張華峰指，因應目前宏觀經濟環境，業界亦理解有關稅項能為政府帶來一定收入，已不再要求下調稅率。

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