甲級商廈租售價去年跌幅逾一成　創金融海嘯後最大

去年香港寫字樓市場受到疫情影響，走勢呈價量齊跌。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，去年全年甲級商廈售價及租金分別跌11.1%及18.3%，創下2008年金融海嘯以後最大的按年跌幅，而整體商廈成交量更創下有紀錄以來的歷史新低。

但該行指，今年中港兩地有望恢復通關，屆時「北水」資金可望支持商廈市場，故預期今年核心區甲廈售價有望輕微回升，但非核心區甲廈由於供應多，其中2022年就有逾500萬呎樓面落成，因此相信今年的租售價仍會受壓。

該公司營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，去年全球經濟表現疲弱，與經濟關連性甚大的寫字樓市場自然不能幸免，而自2017年起租售價急升的港島核心區，例如金鐘、中環及上環一帶，更是去年跌勢最急地區。報告指出，去年全年甲、乙級商廈租售價均告下跌，以區域劃分，港島核心區跌幅明顯較大，中環甲廈租金全年瀉28.8%，是各區之中表現最差，其次為金鐘，全年跌幅也達22.4%。

而中環甲廈呎價全年也跌22.3%，屬去年跌價幅度最大的區域，最新呎價僅約3.52萬元。另一核心區金鐘全年亦累挫17.2%，最新平均呎價約2.65萬元。

至於寫字樓空置率同告上升。報告指出，截至去年12月底，中環甲廈空置率達8%，東九龍更高見14.4%，是全港空置率最高地區，並拖累整體甲廈空置率升至8.4%，該數字雖按月略為回落，但現時水平仍然高於2008至2009年金融海嘯時的高位。

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