張華峰：盈富基金決定是將政治轉移至商業市場

目前盈富基金經理人為美資投資管理公司道富環球管理，並表示受美國行政命令影響，盈富基金不再給予相關股份新的投資，並表明可能與恒指出現更大的追蹤偏差，回報率亦可能不同。

張華峰指，盈富基金是香港的，亦非內地軍方有關聯的機構，而有關決定是將「政治」轉移至商業市場，又認為凡事不應政治化，希望該基金管理層再考慮相關決定。

張氏認為，港府或可以交由其他本地基金公司，甚至香港金融發展局進行管理及操作。

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