張華峰：盈富基金決定是將政治轉移至商業市場
2021年01月11日 18:37
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美國今日起禁止國民投資被指與中國軍方有關聯的公司，涉及中移動(00941)，中國聯通(00762)及中海油(00883)三隻藍籌股。投資回報緊貼恒生指數表現的盈富基金(02800)宣布，不再加碼投資相關企業，並預期導致追蹤誤差。立法會金融服務界議員張華峰直言不太理解盈富基金有關舉措，認為其應以香港市場作為標準行事。
目前盈富基金經理人為美資投資管理公司道富環球管理，並表示受美國行政命令影響，盈富基金不再給予相關股份新的投資，並表明可能與恒指出現更大的追蹤偏差，回報率亦可能不同。
張華峰指，盈富基金是香港的，亦非內地軍方有關聯的機構，而有關決定是將「政治」轉移至商業市場，又認為凡事不應政治化，希望該基金管理層再考慮相關決定。
張氏認為，港府或可以交由其他本地基金公司，甚至香港金融發展局進行管理及操作。
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