美債息曲線「看跌變陡」　市場憂損股市吸引力

美國總統選舉當選人拜登承諾進一步上調刺激經濟規模為「數萬億美元」之後，美國10年期美國國債孳息率仍保持高於1.1%；30年期則攀升至1.86%。

美國國債孳息率曲線明顯變斜，出現了金融市場術語所說的「看跌變陡」。10年期和30年期國債孳息率在此期間分別上漲了20個基點和22個基點，其與2年期國債孳息率的差分別從80個基點和152個基點擴大到了98個基點和174個基點，而2年期國債孳息率一向與聯儲局的政策息息相關。

市場人士認為，若是當前的這種上行勢頭延續下去，股票和風險資產的相對吸引力就會減小，包含未來資金流減少在內的那些交易模型所發出的買入信號就會減弱，從而將使那些驅動基金將資金投入股市和風險資產的強勁動力受到挑戰。

另外，這種勢頭會對諸如地產等利率敏感性行業所產生的潛在影響，這種趨勢若是延續下去，勢必會引發人們對經濟前景的擔憂。

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